Chiavari: è mancato Umberto Guerrini, un amico del Mare

Da Ernani Andreatta riceviamo e pubblichiamo

E’ mancato Umberto Guerrini uno dei soci fondatori dell’Associazione “Amici del Mare e degli Scogli”.

Era nato a Milano il 3 Novembre del 1940 e professionalmente è stato elettricista nella ferrovia di Milano Nord. Negli anni 2000, ormai in pensione, è venuto a stare a Chiavari con l’amata moglie Edda ed il figlio Luca. Una persona straordinariamente aperta che sapeva dare amicizia e simpatia cosicchè si era subito inserito tra molti amici nel Rione Scogli. Nel 2007 a Novembre è stato tra i 16 soci fondatori dell’Associazione “Amici del mare e degli Scogli” che, come presidente, dopo Ernani Andreatta viene ora condotta dal Dott. Alberto Sivori. Nel 2007, dall’Associazione veniva anche preso in affitto, dagli eredi Chiarella, il triangolo di terreno a confino con il mare che si trova tra i Bagni Gabbiano e la Colonia Fara e che ha l’ingresso con un grande cancello verde da Largo Canepa a fianco al Lungomare Esuli Italiani D’Istria, Fiume e Dalmazia. Il terreno è tutt’ora in affitto all’Associazione che ha anche ottenuto dal Comune di Chiavari un locale al coperto negli edifici della società “Gli Scogli” al quale si accede dal Lungomare dei Gotuzzo o da Via Preli. Umberto con grande passione ha partecipato alla messa in ordine del terreno preso in affitto e che per molti anni è stata la sede operativa e ludica degli Amici dl Mare e degli Scogli. E con grande capacità si è occupato soprattutto dell’impianto elettrico e anche delle varie coperture per organizzare tettoie e ripari alla zona cucina e confezionamento cibi.

L’associazione Amici del Mare e degli Scogli ha i seguenti scopi:

attività di ricreazione legate al mare e aggregazione degli Associati con manifestazioni sportive, culinarie e di svago in genere.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci, cioè del volontariato; inoltre può ricorrere a collaborazioni esterne o a prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

Umberto Guerrini ha interpretato perfettamente lo spirito di questa associazione partecipando attivamente con la moglie Edda e il figlio Luca alla vita dell’associazione con dedizione e altruismo ed impegno professionale. Poi poco più di un anno fa Umberto ha cominciato ad avere malesseri che lo hanno tenuto lontano, con suo rammarico, dall’Associazione alla quale aveva tanto contribuito al suo sviluppo. Sino a che ieri mattina, all’ospedale di Sestri Levante , per una grave polmonite, ha lasciato i suoi cari e i tanti amici.

I funerali si svolgeranno Lunedi 15 Corr, alle ore 15.00 nella chiesa delle Saline di Chiavari. Non fiori, ma offerte al Villaggio del Ragazzo.