Camogli: investita da auto nella centrale via Repubblica

Una giovane commerciante camogliese è stata investita da un’auto in prossimità del così detto “voltino”, all’ingresso della centralissima via della Repubblica. La giovane era praticamente oltre la stretta sede stradale e stava accingendosi a scendere una scala che immette in via San Fortunato. L’autista dell’auto ha perso il controllo della vettura in un punto in cui la velocità deve essere limitatissima e l’ha investita.

Sul posto il 118 con la Croce Verde di Camogli che ha trasportato la paziente in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sono immediatamente intervenuti polizia urbana e carabinieri che stanno accertando la dinamica dell’incidente e soprattutto i motivi per cui esso si è verificato.

(Foto di Consuelo Pallavicini)