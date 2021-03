Camogli: crollo cimitero, il mare si placa; ripartono le ricerche

Crollo parziale del cimitero di Camogli. Il comunicato del Comune spiega: “Le condizioni del mare non consentiranno le attività con l’appoggio del pontone nelle giornate di domani e presumibilmente lunedì.

Nel pomeriggio di lunedì, se le condizioni meteo saranno confermate favorevoli per martedì, arriverà il pontone per riprendere appunto le operazioni il giorno successivo.

Nel frattempo è attivo il battello ‘Pellicano’ per operazioni di recupero”.

Oggi il mare si è calmato e si spera che le condizioni meteo continuino a migliorare in modo che martedì palombari e vigili del fuoco possano tornare a lavorare nel cumulo di detriti creatisi in mare con il crollo di parte dei loculi. Un operatore dice: “Vi è la necessità di lavorare nella massima sicurezza e tranquillità e questo ci viene garantito dai sensori. Ma anche le condizioni del tempo e del mare devono essere favorevoli. Non può essere un lavoro fatto in fretta e furia per rispetto delle stesse salme. Occorre agire con la massima meticolosità perché ogni mattone spostato, ogni pezzo di roccia prelevata, potrebbe nascondere un reperto”.

Anche questa mattina è stato perlustrato il litorale a ponente per capire se la corrente e le onde vi avessero depositato reperti; ma senza alcun esito. Allo stesso modo è stato perlustrato il mare tra Camogli, Recco, fino a Sori.

Il Comitato dei familiari dei defunti dispersi o traslocati dai loculi pericolanti attendono giustamente notizie in merito alle salme; informazioni che non possono essere disattese.

(Foto di Consuelo Pallavicini)