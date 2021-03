Bonassola: “Ciclopedonale, soddisfatto per finanziamento”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Finanziamento regionale per la ciclopedonale Maremonti, il plauso di Claudio Muzio, capogruppo in Regione di Forza Italia – Liguria Popolare: “Soddisfatto per aver potuto contribuire al raggiungimento del risultato”.

“Accolgo positivamente la notizia del finanziamento regionale destinato ai lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale ‘Maremonti”, danneggiata dalle mareggiate del 23 e 24 gennaio scorsi. I 50.000 euro stanziati consentiranno di concludere entro l’estate i lavori di consolidamento del muraglione in località La Francesca, nel Comune di Bonassola. Sono soddisfatto per aver potuto portare il mio contributo in Consiglio Regionale, presentando il 26 gennaio una Interrogazione al proposito, d’intesa con l’amico Andrea Costa, oggi sottosegretario di Stato alla Salute. Nei giorni successivi al deposito dell’Interrogazione ho avuto un’interlocuzione con l’Amministrazione comunale di Bonassola e mi sono sùbito attivato in Regione affinché si potesse trovare rapidamente una soluzione. Ringrazio l’assessore regionale alla Protezione Civile e Difesa Suolo, Giacomo Giampedrone, per aver fornito in tempi brevi una risposta concreta, che garantirà maggiore sicurezza in uno degli angoli più suggestivi della nostra Liguria”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.