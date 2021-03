Bogliasco: “Occorre indicare l’area sgambatura cani”

Da Angelo Paolo Celle, consigliere comunale in Bogliasco riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione inviata al presidente del Consiglio comunale

Oggetto: area di sgambatura per i cani

Premesso

Che a seguito di ordinanza del Sig. Sindaco pubblicata il 12/12/2017, dove venivano istituite varie norme per la conduzione circolazione dei cani nel territorio del Comune, compresa la zona a mare antistante il Club Nautico, dove si vieta l’accesso ai cani nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, accesso consentito con determinate regole dal 1° ottobre/30 aprile

Appreso Quanto dichiarato pubblicamente dal Sig. sindaco, su vari quotidiani (vedi alcune copie allegate) che avrebbe “provveduto ad allestire un’area di fondovalle per la sgambatura dove lasciare liberi i cani”e che in detta area, pare, siano stati trovati bocconi di dubbia sostanza collocati da ignoti

Rilevato Che, nel nostro Comune sono presenti numerosi “amici a quattro zampe” e che molti proprietari, purtroppo, non dispongono di aree di sgambatura private per i loro animali

Constatato Che a tutt’oggi non è stata ancora destinata l’area cintata e riservata nel fondovalle per lasciare correre i cani, ma che detta zona è a disposizione per i ragazzi che praticano lo “Skateboard”

il sottoscritto, Celle Angelo Paolo,Consigliere Comunale

Interroga il signor sindaco

per conoscere:

1. Il motivo per il quale la G.M. a tutt’oggi non ha ancora destinata l’area in oggetto e se è ancora intenzionata a individuarla e dove, dandone eventualmente comunicazione alla Cittadinanza.

2. Se il Sig. Sindaco è a conoscenza che, pare, siano stati individuati strani bocconi collocati nell’area di fondovalle e nei sentieri delle varie frazioni, e nel caso affermativo, si chiede se sono stati tolti e portati ad analizzare alla ASL Veterinaria competente.

Con preghiera di inserimento all’O.D.G. del prossimo C.C., porge doverosi ossequi.

Angelo Paolo Celle