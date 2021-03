Bogliasco: cura straordinaria ai lecci di San Bernardo

da Facebook Comune di Bogliasco

Su indicazione dell’Assessore Lorenzo Gilli, l’Ufficio Tecnico del Comune (che ringraziamo) ha provveduto a fare effettuare uno svuotamento interno e una potatura dei lecci a San Bernardo (quelli vicini alla Parrocchia, per capirci).

Le manutenzioni sul territorio del Comune proseguono! A breve, finalmente, verranno effettuate le asfaltature della Via Cavour (oggetto di lavori da parte di Iren per fognatura e acquedotto) e di Piazza Partigiani d’Italia (con conseguente nuova definizione dei posti barca “ex polmone”).