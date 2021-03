‘Santa’: festa di Primavera, lunedì la ‘penolla’

Il Comitato Festa della Primavera non demorde. Nonostante la pandemia, in accordo col Comune sabato 20, vigilia dell’inizio ufficiale di primavera, secondo tradizione darà fuoco al falò allestito sulla spiaggia di Ghiaia. La festa sarà preclusa al pubblico che potrà ammirare le fiamme via internet senza assaporare il tepore del fuoco. Lunedì prossimo sarà collocata la “penolla” il tronco attorno a cui si costruisce, durante la settimana, una catasta di legno.

Nella foto la ‘penolla’ di una precedente edizione della festa