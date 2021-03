L’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha aperto il bando per l’affidamento di una struttura situata in via Domizio Costa. Possono concorrere società o associazioni sportive dilettantistiche associate a federazioni sportive. La durata dell’affidamento è pari a tre anni e nove mesi; dall’aprile 2021 al dicembre 2024. Di seguito il bando.

