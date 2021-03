RASSEGNA STAMPA. Covid, in Asl 4 ieri 34 nuovi positivi

Oggi, venerdì 12 marzo, auguri a Massimiliano. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: franchigia (esenzione straordinaria di un pagamento; nelle assicurazioni, parziale esclusione dei rischi dai risarcimenti; nel linguaggio commerciale tolleranza di calo nel peso della merce acquistata; nella storia del diritto autonomia acquisita; libertà politica o spirituale Devoto-Oli). Proverbi: “Molta paglia, poco grano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (anche oggi in ritardo in alcune edicole) Emergenza covid: “Ieri in Asl 4 sono state 34 le nuove infezioni.; 224 positivi su 100.000 abitanti”. “Un anno fa il primo de cesso, Tiziano Carmeli”. Vaccini: “Giornata in prima linea per i medici di famiglia”; “Camogli, vaccini in ritardo, ma anziani in lista di attesa tutti vaccinati”. Covid economia: “Anno nero dei lavoratori, crollati tirocini e assunzioni”.

Sestri Levante: laboratori e letture nelle biblioteche. Sestri Levante: pagamenti elettronici dei servizi comunali. Sestri Levante intitola due piazze a Edoardo Bo e don Antonio Frugone. Chiavari: laboratorio del Caboto intitolato a Glauco Berrettoni. Chiavari: donne a confronto sulle pari opportunità. Chiavari: Maxena e Fontanabuona, si cerca un piromane. Chiavari al lavoro per un grande omaggio a Salietti. Chiavari: semaforo attivo a Bacezza.

Rapallo: aliquote e tasse invariate. Rapallo: diga in porto, le critiche in Commissione regionale. Santa Margherita Ligure: attivata la rete Liguria Wi Fi.

Camogli: crollo del cimitero, attesa per la ripresa dei lavori. Recco: bando prime dell’estate, sei appartamenti da assegnare.