Rapallo: il sindaco telefona ai cittadini, il covid li preoccupa

Le domande più pressanti sono legate alla pandemia: sui vaccini, sulla scuola, sul ritorno alla vita normale, su quando di potrà a girare senza mascherina; su quando sarà possibile trovare un lavoro.

Al venerdì, salvo altri impegni pressanti, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco chiama al telefono i concittadini per conoscerne meglio le aspettative.

Appena un cittadino risponde al telefono e realizza che all’altro capo del filo c’è il sindaco, in genere non ci sono attimi di titubanza o silenzio. Subito dopo i convenevoli, si possa parlare dei problemi che i rapallesi pongono. Anche quelli relativi al traffico in relazione ai lavori al San Francescpo o al rifacimento della diga portuale o più semplicemente di traffico, rifiuti, cani e giardini. Mai interventi polemici; molti i grazie sinceri al sindaco per avere chiamato. L’iniziativa piace.

Carlo Bagnasco spiega: “Come spesso accade da ormai quasi 7 anni, dedico uno spazio del venerdì mattina alle telefonate ai i miei concittadini. Mai come in questo momento, nel quale è diventato più complesso il contatto diretto, è fondamentale dare voce alle esigenze e ascoltare le problematiche anche di cittadini che, ad esempio, non sono soliti utilizzare altri mezzi di comunicazione”.