Rapallo: domenica in Consiglio anche il bonus facciate

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per domenica 14 alle 9,30 con il seguente ordine del giorno:

1 Imposta municipale propria (Imu): approvazione aliquote 2021

2 Comunicazione prelievi dal fondo di riserva 2° semestre 2020.

3 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) ad oggetto distribuzione dei pacchi alimentari a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19.

3 Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione del sistema tariffario per l’anno 2021 relativo a Tari (tributo servizio rifiuti)

4 Bonus facciate per gli interventi sugli edifici esistenti assimilazioni degli ambiti urbanistici del vigente puc, alle zone omogenee “A” e “B” del decreto ministeriale 1444/1968 ai funi dell’applicazione della detrazione di imposta ammessa dall’articolo 1 comma 219 della l.n 160 del 27.12.2019.