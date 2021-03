Rapallo: “Bonus facciate, si fa giustizia nei confronti degli albergatori” (2)

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere Regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

Il consiglio comunale di Rapallo voterà domenica, nella seduta in programma alle 9.30, una delibera che permetterà agli alberghi cittadini di usufruire del bonus facciate, l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

“Ringrazio il presidente del consiglio, Mentore Campodonico, e il presidente della Commissione, Eugenio Brasey, per la solerzia con la quale hanno approfondito e supportato la mia segnalazione del gennaio scorso – afferma il consigliere regionale Domenico Cianci -. Con la delibera di domenica, che mi auguro venga approvata all’unanimità, si rimedia ad una evidente stortura del Piano urbanistico comunale che penalizzava gli albergatori di Rapallo, categoria tra le più colpite dalla pandemia, impedendo interventi migliorativi del decoro urbano cittadino”.