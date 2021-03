Pallanuoto/ Oggi il Quinto ricevuto dal Papa, con Bucci

Dallo Sporting Quinto riceviamo e pubblichiamo

Vi avevamo promesso sorprese e grandi eventi per festeggiare in maniera adeguata il nostro centenario e – ormai dovreste saperlo – non ci piace non mantenere la parola. E allora ecco un evento destinato non solo a suggellare la nostra storia, ma a diventarne una pietra miliare: questa mattina l’Iren Genova Quinto al gran completo – dal presidente Giorgio Giorgi ai dirigenti, dai tecnici ai giocatori – sarà ricevuto in udienza privata, in Vaticano, da Papa Francesco.

La squadra si trova a Roma già da ieri sera. Ad accompagnarla a San Pietro sarà il Sindaco di Genova, Marco Bucci