L’incidente in A-12 al chilometro 13 in uno scambio di carreggiata. Le auto coinvolte sarebbero 5 con quattro feriti in codice giallo. L’incidente è avvenuto in direzione Sud, ma il traffico è ancora bloccato con chilometri di coda; parte del traffico è stato dirottato dallo svincolo di Nervi sull’Aurelia verso Recco.