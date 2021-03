Monterosso: “Campagna vaccinale, vogliamo renderci autonomi”

Dalla segreteria del Sindaco del Comune di Monterosso riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Monterosso, d’intesa con la locale Pubblica Assistenza “Croce Bianca”, in considerazione delle dichiarazioni palesate, nei giorni scorsi, dal Presidente della Regione Liguria in merito alle difficoltà nel reperire personale sanitario da dedicare alla campagna di vaccinazione, dopo aver organizzato con successo la vaccinazione dei propri residenti over ‘80, vuole proseguire a somministrare il vaccino anche a tutte le rimanenti fasce di età nel minor tempo possibile.

A tal fine ha rinnovato alla Asl 5 ed alla Regione Liguria la propria offerta di mettere a disposizione gli ambulatori medici, siti all’interno del Palazzo comunale e, soprattutto, uno Staff di personale sanitario, composto 5 medici (anche rianimatori) e 6 infermieri professionisti, che ha dichiarato la propria volontà a collaborare in modo volontario con il Comune di Monterosso al Mare per completare la campagna vaccinale di tutti i residenti.

Il Sindaco e la Presidente della Pubblica Assistenza affermano: “Crediamo che la nostra disponibilità a renderci autonomi, nelle vaccinazioni dei nostri cittadini, sia fornendo idonei spazi che indicando personale sanitario adeguato, possa essere di aiuto al sistema sanitario regionale che in questo momento di emergenza risulta sovraccaricato e in difficoltà nel reperire un numero sufficiente di figure professionali idonee. Così facendo si eviterebbe inoltre che oltre un migliaio di persone si vedano costrette a spostarsi verso ospedali e centri vaccinali esterni al paese in un periodo così critico come quello attuale. Siamo speranzosi in un positivo accoglimento della nostra proposta e rimaniamo in attesa di un riscontro da parte delle Istituzioni coinvolte”.