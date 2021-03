Levanto: wi-fi, copertura estesa grazie a 7 nuove postazioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Levanto estende la copertura wi-fi sul territorio grazie all’installazione di sette nuovi “access point” che, aggiungendosi ai tre già esistenti, consentono di irradiare il segnale di “Liguria Wi-fi” a quasi tutto il centro della cittadina.

I dispositivi di ultima generazione utilizzati per implementare la rete permettono di navigare gratuitamente ad alta velocità e l’utilizzo contemporaneo di ogni “access point” da parte di 256 utenti.

I dati viaggiano su una rete “HiperLan” (High Performance Radio Lan) già presente sul territorio ed utilizzata anche per la videosorveglianza.

Con l’installazione delle sette nuove postazioni, il servizio di “Liguria Wi-fi” è attivo nelle vie Rimembranza, Jacopo, Cairoli, Varego, Zoppi, Dante, Grillo, in corso Italia, nelle piazze Staglieno, Cavour, Colombo, Agnelli, del Popolo, sulla passeggiata mare della Pietra dal Casinò a villa Agnelli comprese le spiagge sottostanti, sull’ex viadotto Fs con la spiaggia centrale e nell’area nautica di Vallesanta.

Di prossima attivazione, dopo il completamento della rete “HiperLan” nella zona di Via Garibaldi, un ulteriore “access point” che coprirà via Garibaldi, via Vinzoni e il tratto iniziale di via Martiri della libertà.

“L’amministrazione comunale ha investito importanti risorse su questo progetto nella consapevolezza che le telecomunicazioni rappresentano un mezzo indispensabile per fruire compiutamente dei servizi che Levanto offre ai visitatori, soprattutto quelli provenienti dall’estero – spiega l’assessore Paolo Lizza – Adesso, con un solo accesso, è possibile spostarsi nel centro e sul lungomare rimanendo connessi alla rete, così come sostare per navigare sui vari dispositivi utilizzando le aree di sosta attrezzate di cui le nostre piazze e le aree a traffico limitato sono state dotate”.

Per accedere alla rete, dopo essersi registrati al servizio è sufficiente entrare in un’area coperta da “Liguria Wi-fi”, aprire il browser del proprio dispositivo e inserire nella pagina di autenticazione il codice ricevuto.

La registrazione consente di navigare sull’intera rete regionale coperta da “Liguria Wi-fi”.

Oltre che nelle vie del centro, a Levanto il Wi-fi gratuito è attivo anche nel palazzo municipale di piazza Cavour: sia negli uffici che nelle sale della biblioteca civica “Vinzoni”.