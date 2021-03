Decreto Pasqua: nessuna lieta sorpresa nell’uovo

Decreto Pasqua, ricalca in pratica quello di Natale. Da sabato santo 3 aprile al Lunedì dell’Angelo 5 aprile saremo in zona rossa. Potremo spostarci nello stesso Comune dalle 5 alle 22. Pubblici esercizi chiusi. Un’altra autoflagellazione per quanto riguarda l’economia.

Intanto da lunedì la Liguria torna arancione. D’ora in avanti le Regioni diventeranno automaticamente zona rossa se i contagi settimanali saranno superiori ai 250 ogni 100.000 abitanti. E mentre i contagi aumentano, la distribuzione dei vaccini sembra rallentare.