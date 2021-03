Cogorno: concorso per il miglior uliveto, aperte le adesioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Torna anche quest’anno il concorso Miglior uliveto, promosso dal Comune di Cogorno, aderendo all’iniziativa indetta dal Comune di Leivi per favorire e incentivare la presenza dell’uomo sul territorio. “La nostra terra, patrimonio donato, sia non solo tutelata per l’aspetto paesaggistico ma custodita nel suo seno dove generosamente ha sempre offerto i suoi frutti – ha commentato l’assessore comunale alle tradizioni Franca Raffo -. Possono partecipare al concorso tutti i conduttori di un fondo coltivato di almeno 2000 metri quadrati. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione dichiarazione relativa al numero mappale, località e metri quadrati”.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio Turismo del Comune di Cogorno e scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.cogorno.ge.it. Le adesioni dovranno pervenire entro la fine del mese di marzo a mezzo fax o posta, oppure tramite consegna diretta presso l’ufficio Protocollo Comunale, corredati da un recapito telefonico del conduttore.

Un’apposita commissione di tecnici del settore provvederà alla valutazione per definire la graduatoria finale dei partecipanti, i quali verranno premiati dal Comune di appartenenza, nel rispetto delle norme vigenti per l’emergenza Covid.