Cinque Terre: “Parco, ecco i numeri che non tornano”

Dalla Comunità marinara delle 5 Terre riceviamo e pubblichiamo

Noi di Comunità Marinara Cinque Terre ci chiediamo quando mai il nostro Parco vorrà fare il vero salto di qualità necessario per poter gestire in prima fila quel delicato equilibrio tra uomo e ambiente.

I problemi delle Cinque Terre, da anni lamentati da una sempre più grande e trasversale opinione pubblica residente, sembra che debbano ancora attendere ed il “Parco dell’Uomo”, incatenato da mille lucchetti, non è mai stato così lontano.

Molti si chiedono quale sia il bilancio ambientale di questo Parco istituito nel 1995. Questi sono solo alcuni dei numeri di questo bilancio ambientale, numeri che ci fanno capire quanto lavoro dobbiamo ancora fare:

– 5.300.000 sono i milioni che il Parco, tra i tanti possibili progetti per risolvere i problemi del nostro Territorio, preferisce invece spendere in un tunnel buio e angusto, per andare in bicicletta. Un buco nero, in tutti i sensi, è il tunnel Monterosso – Levanto. L’opera in questione viene finanziata da un capitolo di spesa ministeriale con titolo “Contrasto ai cambiamenti climatici”, in cui si prevede che le importanti somme stanziate siano destinate a progetti di riforestazione e rimboschimento, manutenzione straordinaria del territorio e degli habitat, efficientamento energetico degli edifici, interventi per la mobilità sostenibile, piccoli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, miglioramento degli habitat, creazione di corridoi ecologici. Un buco nero per soli ciclisti può mai essere un’opera per contrastare i cambiamenti climatici?

– 11 sono gli anni di chiusura del sentiero azzurro Manarola – Corniglia.

– 9 sono gli anni di chiusura della Via dell’Amore e quanti ancora dovranno trascorrere prima dell’apertura; solo quest’anno, dopo nove anni, è stato approvato il progetto.

– 30 sono quasi gli anni in cui l’ex Villaggio Europa di Corniglia è rimasto dimenticato in uno scandaloso stato di degrado e abbandono, come una discarica a cielo aperto nel cuore del Parco. A tal proposito le Amministrazioni sono riuscite solo ad esprimere “pareri negativi” su progetti di edificazione presentati; non vi è alcuna decisa presa di posizione in merito ad un divieto di edificazione chiaro e netto, ma si rimpalla la decisione a mancanze di messa in sicurezza dell’area. Non vi è alcuna proposta e percorso per definire un progetto di pulizia e bonifica del sito e di ridestinazione d’uso.

– 25-7-20 è il giorno in cui il Presidente del Parco scriveva: “Il problema della messa a sistema di una rete efficiente ed efficace di depurazione nell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre e nell’Area Marina Protetta non è più rinviabile: vanno immediatamente individuate soluzioni che mettano fine agli sversamenti salvaguardando la salute dei cittadini e la natura che caratterizza il nostro territorio”. Solo il mese scorso CM5T chiedeva in merito ai depuratori, che fine hanno fatto i progetti

da tempo promessi? Quali tipi di impianti di comprovata efficienza si intendono adottare? Quali sono le scadenze per la presentazione delle proposte tecniche e chi sono gli attori coinvolti? Non abbiamo avuto alcuna risposta e si procede con i consueti ridicoli rattoppi per la vicina stagione.

– 446.240 è il valore di tre imbarcazioni elettriche acquistate dall’Area Marina Protetta con relative colonnine per ricariche. Ovviamente dovranno anche essere realizzati punti dedicati di approdo e di carica negli angusti e già affollati porticcioli. Decisione avanguardista! Abbiamo però memoria di

fantasiosi battelli ecologici, trenini e pulmini elettrici, tutti finiti pateticamente. Le nuove barche elettriche, poco inquinanti e poco rumorose, acquistate dal Parco, dovranno navigare molto spesso

in un mare di liquami ed in una bolgia di altre imbarcazioni, come accade sempre durante la stagione estiva! Tali natanti di grandi dimensioni per le nostre marine sacrificheranno i già pochi e preziosi spazi riservati alle barche dei residenti durante le lunghe operazioni di ricarica e le operazioni di imbarco e sbarco, creando nelle marine caos, confusione e nuovo malcontento.

– 26 sono gli anni di vita del nostro Parco. Cosa è stato fatto in tutti questi anni per salvaguardare virtuosamente l’ambiente del Parco e l’Area Marina Protetta? Il valore immenso del Territorio si consuma in mille rivoli di spese inutili, non investimenti, ma creazione di consenso politico.

– 0 sono le iniziative del Parco finalizzate al coinvolgimento e ascolto dei residenti dei borghi delle Cinque Terre; CM5T si propone allora come amplificatore di proposte provenienti dal territorio che non trovano accoglienza e che ben si pongono come alternative alla galleria Monterosso – Levanto:

– Progetto strutturato per una rete efficace di vera depurazione

– Recupero manufatti e spiagge a Corniglia e Guvano

– Recupero rete sentieristica

– Recupero terre incolte, terrazzamenti e canalizzazione delle acque di scolo

– Recupero di Torre Guardiola e dei sentieri coinvolti

– Avvio di studi per la messa in sicurezza delle aree che scivolano a mare

– Protezione dei paesi e delle marine dalle mareggiate

Chiediamo quindi una revisione critica delle decisioni assunte sul buco nero della galleria Monterosso – Levanto in attesa del parere richiesto dai VAS Cinque Terre (Verdi Ambiente Società) alla Presidenza della Repubblica, una maggior coerenza tra i progetti perseguiti e la tutela

dell’Ambiente ed infine una più generale netta svolta partecipativa nei processi decisionali.

Perseguiremo con sempre maggior tenacia i punti sopra esposti ed avvieremo azioni a loro sostegno nelle Sedi opportune.

Le Cinqueterre non possono più attendere!