Cinque Terre: “I conti del parco non tornano”

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Noi di Comunità Marinara Cinque Terre ci chiediamo quando mai il nostro Parco vorrà fare il vero salto di qualità necessario per poter gestire in prima fila quel delicato equilibrio tra uomo e ambiente.

I problemi delle Cinque Terre, da anni lamentati da una sempre più grande e trasversale opinione pubblica residente, sembra che debbano ancora attendere ed il “Parco dell’Uomo”, incatenato da mille lucchetti, non è mai stato così lontano. Leggi volantino