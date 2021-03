da Facebook Comune di Chiavari

Il Comune di Chiavari ha ottenuto da Regione Liguria 1.085.000 euro per interventi di riqualificazione degli immobili scolastici.

Il finanziamento servirà per provvedere al miglioramento sismico, all’efficientamento energetico, alla messa in sicurezza idrogeologica, all’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne.