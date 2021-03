Chiavari: ore 18.00, casello riaperto (con 24 ore di anticipo)

Da Autostrade per l’Italia

Sulla A12 Genova – Sestri Levante, sono terminati nella mattinata odierna i lavori definitivi di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda” situata presso la stazione di Chiavari, pertanto sia il fornice che la stazione di Chiavari torneranno ad essere percorribili, con 24 ore di anticipo in entrambi i sensi di marcia, già dalle 18:00 di oggi, venerdì 12 marzo.

La galleria è stata interessata, a partire dal 1° febbraio, da interventi di ispezione e manutenzione, come previsto dal piano di potenziamento della rete ligure, pianificato in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. I lavori di sostituzione di alcuni tratti del rivestimento con nuovi elementi prefabbricati in calcestruzzo sono stati portati avanti per fasi consequenziali per la natura dell’ammasso che ospita il fornice, costituito da ardesia che, per sue peculiarità, consente di intervenire in sicurezza su alcune limitate porzioni alla volta.

