Camogli: “Sepolture, contro l’uso di suolo la trasformazione in diamante”

Da Algordanza riceviamo e pubblichiamo

Mentre proseguono le operazioni di recupero delle salme coinvolte dal crollo del suggestivo cimitero di Camogli, parzialmente franato in mare in seguito a un cedimento del terreno avvenuto il 22 febbraio, viene naturale proporre una riflessione sull’uso intensivo del suolo in condizioni di dissesto idrogeologico e in particolare sull’occupazione dello spazio da parte delle strutture cimiteriali.

Il consumo di suolo e l’impiego di ingenti quantità di calcestruzzo per la realizzazione dei moderni cimiteri, oltre all’aumentato fabbisogno di sepolture, dovrebbero indurre a riflettere sull’eventuale incentivazione di nuove forme di sepoltura. Certo la dispersione delle ceneri in natura o la conservazione delle urne nel proprio domicilio rispondono al mutamento dei costumi e alleggeriscono il problema del sovraffollamento cimiteriale tuttavia non rispondono appieno a due dei motivi che hanno spinto l’umanità a identificare chiaramente i luoghi di sepoltura: la commemorazione dei defunti e la condivisione del lutto.

Ecco che dalla Svizzera arriva la proposta di una forma di sepoltura innovativa che al contempo viene incontro alle esigenze di cui sopra: la trasformazione delle ceneri di cremazione in diamanti, i cosiddetti Diamanti della Memoria. “Il diamante diventa luogo dove concentrare lutto, memoria e gioia dei ricordi della persona cara scomparsa – affermano dalla sede elvetica di Algordanza, azienda specializzata nella trasformazione delle ceneri di cremazione in diamanti, nata nel 2004 nel cantone dei Grigioni -. Al tempo stesso il diamante agevola la condivisione in armonia con le moderne esigenze di spostamento e di sradicamento dalla terra natia”.

“Riteniamo che questa soluzione, liberamente scelta, possa rappresentare una valida alternativa alla sepoltura tradizionale e anche stimolare la pratica della cremazione ancora poco diffusa in alcune zone d’Italia. Da parte nostra – aggiungono dalla sede di Algordanza – siamo disponibili a ragionare su incentivi per fare in modo che la distanza con i nostri laboratori elvetici, soprattutto in periodo di Covid, non sia di impedimento”.