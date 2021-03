Camogli: monitoraggio del litorale e presidio della frana

Dopo che ieri sera è stato ritrovato il coperchio di una bara gettato dalla mareggiata sulla spiaggia centrale di Recco, stamattina il litorale è stato setacciato per verificare la presenza di altri eventuali reperti; tuttavia senza esito. I vigili del fuoco di Rapallo anche questa mattina erano sul belvedere che si affaccia sulla frana creatasi col crollo dei loculi di parte del cimitero di Camogli per controllare la situazione. Le condizioni del mare, ulteriormente rinforzato nella notte, non consentono di intervenire dal mare.

Intanto il cimitero resta chiuso. Un tessuto impedisce perfino di guardare all’interno attraverso le sbarre del cancello. Tra quanti fanno abitualmente visita ai loro defunti, non resta che dire una preghiera e lanciare un saluto; ma c’è chi lamenta di non poter portare un fiore sulla tomba dei propri cari rimasta intatta.

Nelle foto alcuni dei loculi che oggi non esistono più