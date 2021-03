Camogli: le richieste al Comune del Comitato

Dal Comitato “CaligosuCamogli” riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato CaligosuCamogli – Lunedì 22.2.2021, oggi 12 marzo 2021 si è presentato al Comune di Camogli chiedendo di essere ricevuto ed avanzando le prime concrete istanze:

1) la mappa generale della zona interessata dal crollo con i nomi dei defunti coinvolti;

2) la lista dei ritrovamenti;

3) la lista dei riconoscimenti;

4) la lista dei feretri spostati dal loro sito originario.

Il Comitato ha altresì chiesto di conoscere:

1) l’attuale collocazione delle salme, dei resti e dei feretri recuperati;

2) le modalità ed i criteri individuati per la conservazione, la custodia e soprattutto il riconoscimento delle salme, dei resti e dei feretri ritrovati;

3) l’attuale collocazione dei feretri spostati dai siti originari per i successivi interventi di messa in sicurezza;

4) le modalità di custodia degli stessi.

Sempre in data odierna il Comitato ha ringraziato la Regione Liguria in persona del Governatore e dell’Assessore con delega alla Protezione civile Dott. Giacomo Giampedrone, il Reparto Speciale della Marina Militare Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori, il Comando dei Vigili del Fuoco, la Stazione dei Carabinieri Camogli, la Capitaneria di Porto, i Volontari della Protezione Civile di Camogli e tutti gli Operatori impegnati da quasi tre settimane nelle operazioni di recupero delle salme, finalizzate alla tutela della pubblica salute e alla doverosa restituzione della dignità

alle sepolture.

Il Comitato ha sottolineato come l’efficienza, la preparazione e la competenza, ma anche la sensibilità e la delicatezza con cui gli Uomini impegnati sul campo si sono avvicinati al dramma di Camogli è di sollievo per l’intera Comunità.

Il Comitato ha chiesto all’Assessore alla Protezione civile un incontro per poter avere un aggiornamento sull’andamento delle operazioni di recupero e di essere invitato ad ogni tavolo che sarà organizzato avente a tema il crollo del cimitero e le sue conseguenze.

Chi è interessato ad aderire, sostenere e conoscere CaligosuCamogli – Lunedì 22.2.2021 può inviare richiesta di contatto sugli account caligosucamogli@libero.it o caligosucamogli@pec.it