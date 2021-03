Bonassola: finanziamento per ciclopedonale, il grazie della Lega

Dall’ufficio comunicazione della Lega di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

“Grazie a un finanziamento di 50 mila euro stanziato dalla Regione Liguria, finalmente la pista ciclopedonale di Bonassola verrà ripristinata e messa in sicurezza dopo l’ondata di maltempo dello scorso gennaio”.

Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Provincia, il bonassolese Alessandro Rosson, che aggiunge: “Si tratta di un contributo importante a favore del Comune di Bonassola che permetterà di rimettere in sicurezza in breve tempo il tratto compromesso della pista ciclopedonale “Maremonti”.

Ringrazio l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per il rapido intervento, il presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei e il gruppo della Lega per aver sollecitato fin da subito l’iniziativa e il consigliere regionale Claudio Muzio, che si era attivato in Consiglio Regionale con un’interrogazione in merito. Finalmente potremo tornare a percorrere una delle piste ciclopedonali più belle d’Italia”.