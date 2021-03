Turismo: Liguria presente anche quest’anno all’Itb di Berlino

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Come da tradizione consolidata anche quest’anno la Liguria è presente all’ITB di Berlino, la fiera mondiale del turismo che in questa edizione 2021 va in scena in forma digitale fino a domani sul sito itb-now.com.

Tramite Agenzia In Liguria, la nostra regione è uno dei 3.513 espositori presenti provenienti da 120 paesi: organizzazioni e associazioni turistiche, tour operator e catene alberghiere fanno rete, si scambiano idee e stipulano accordi nonostante la pandemia e le restrizioni degli spostamenti.

“La fiera di Berlino è una delle più prestigiose al mondo del settore turistico – dichiara l’assessore al Turismo Gianni Berrino – e soprattutto quest’anno abbiamo deciso di esserci perché è importante che al momento della ripresa degli spostamenti a livello internazionale la Liguria sia pronta ad accogliere il maggior numero di turisti. L’ITB di Berlino è una vetrina importantissima per invogliare l’industria dei viaggi ad investire da noi: l’obiettivo che ci prefiggiamo è di consolidare la presenza della Liguria in tutti i pacchetti turistici dei più importanti operatori mondiali del settore che sono tutti presenti, seppur in maniera virtuale, a questo evento. La promozione del nostro territorio non si ferma mai”.