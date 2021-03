Sori: Forza Italia, Caterina Fabbrizio responsabile regionale dei ‘dipartimenti’

Dal Coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Caterina Fabbrizio è la nuova responsabile regionale del Settore Dipartimenti di Forza Italia. La nomina è stata formalizzata quest’oggi dal coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, d’intesa con l’on. Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale del Settore. Nata a Genova nel 1981, Fabbrizio è residente a Sori. E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 2009 e si occupa principalmente di diritto penale. È membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal 2017 e dirigente della sezione genovese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati). E’ stata candidata al Consiglio Regionale alle elezioni del settembre scorso.

“Ho scelto di affidare questo importante incarico a Caterina Fabbrizio per la sua preparazione, la sua competenza e per l’entusiasmo con cui da sùbito si è impegnata in Forza Italia”, dichiara il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. “L’amica Caterina è persona equilibrata, è un valore aggiunto per il nostro movimento politico e sono certo che saprà svolgere al meglio il suo ruolo di coordinamento dei nostri Dipartimenti”.

“E’ un onore per me poter collaborare all’azione di rilancio di Forza Italia in Liguria e garantisco tutto il mio impegno in tal senso”, sottolinea Caterina Fabbrizio. “Ringrazio il coordinatore regionale Carlo Bagnasco per la fiducia accordatami. Il mio ringraziamento va anche ai nostri parlamentari liguri, all’on. Roberto Bagnasco e in particolare all’on. Roberto Cassinelli che mi ha coinvolta nella partecipazione attiva in Forza Italia, al capogruppo in Regione Claudio Muzio e al commissario cittadino di Genova, Mario Mascia”.