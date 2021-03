Sartori “Ristoratori, il miracolo Draghi senza preavvisi”

Da Augusto Sartori, responsabile di Fratelli d’Italia del dipartimento ristorazione e locali notturni Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

No, non viviamo in un paese normale.

Sintetizzo:

arriva in nuovo Presidente del Consiglio Super Mario Draghi e ci raccontano, a noi ristoratori, basta con le decisioni sulle chiusure che avranno effetto dopo qualche giorno, per rispetto e logica del Vostro lavoro, evviva.

Poi viviamo e subiamo la mortificante chiusura del 14 febbraio, San Valentino, comunicata poche ore prima.

Vabbè pensiamo, a essere molto indulgenti, un errore iniziale che non si ripeterà.

Oggi, giovedì, invece sappiamo che sapremo solo domani se potremo stare aperti, ovviamente fino alle 18:00, il prossimo sabato, cioè dopodomani, e domenica.

Per contro ancora nessuna data certa ne criterio, purtroppo per tutti i commercianti mica solo i ristoratori, per i cosiddetti “ristori”.

Immagino che persino un Santo si arrabbierebbe…