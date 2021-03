RASSEGNA STAMPA. Vaccini, sistema caotico e lacunoso”

Oggi, giovedì 11 marzo, auguri a Costantino. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: orecchiare (trattenersi nascostamente in ascolto). Proverbi.; “Moglie e ronzino pigliali dal vicino”.

Il Secolo XIX. Vaccini: “Scontro sulle prenotazioni” “Consegna in ritardo, caos a Camogli”; “Sistema caotico e lacunoso”; “Fase di rodaggio, ma l’architettura funziona” (Commento: il quotidiano non pubblica la notizia dei vaccini preparati ieri per 72 vaccinandi che non si sono presentati perché non informati). Emergenza covid: “L’Asl 4 conta 21 nuovi contagi e un decesso”; “Il covid stronca Giulli, storico barbiere di Cicagna”. Covid scuola: “Tamponi a Ne; A Rapallo lunedì si torna a scuola”.

Sestri Levante: addio a suor Angelica. Sestri Levante: code e disagi infiniti in Autostrada, spunta la class action. Sestri Levante: via alle piantumazioni nei giardini Mariele Ventre. Lavagna: addio a Enrico Sivori. Lavagna: parcheggi a pagamento, debutto difficoltoso. Lavagna: l’enoteca e l’uovo itinerante. Chiavari: la settimana Santa e il calendario dei riti. Chiavari: l’Economica si affaccia su web. Chiavari: una barca nella chiesa di San Giovanni , il significato. Chiavari: lo psicoterapeuta Sica al Bandolo. Chiavari: Don Manzi, tre incontro con il teologo i biblista, Chiavari. una messa per ricordare Stefano La Rizza. Chiavari: è scomparso Enrico Scanu. Chiavari: oltre un milione dalla Regione per la sicurezza alla scuola Umberto I°. Chiavari: Sportotech a Wylab. Chiavari: apertura a sorpresa in piazza San Giacomo. Chiavari: Inserimento socio lavorativo attraverso arte e cultura. Chiavari: case sparse, iniziati i lavori. Chiavari: bagni pubblici sanificati. Chiavari: ricompensa a chi trova il super gatto Frisceu.

Rapallo: cartolina filatelica dedicata alle donne. Rapallo: posteggio d’interscambio vicino al casello A-12. Rapallo: lavori al San Francesco, il comune verifica le offerte. Rapallo-Santa Margherita Ligure: turismo e sbarazzo. Santa Margherita Ligure: maxi traffico di droga scoperto dai carabinieri della locale Compagnia. Santa Margherita Ligure: comune digitalizzato.

Camogli: crollo cimitero, sospese le operazioni di recupero.