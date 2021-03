Rapallo: sabato sui monti Verruga e Porcile con il Cai

Rapallo: La sezione di Rapallo del Club Alpino Italiano organizza per sabato 13 marzo una gita escursionistica sui monti Verruga (metri 1.208) e Porcile (metri 1.249).

Il programma prevede una gita con propri mezzi alla piazza di Arzeno; la partenza è prevista dal passo del Biscia. Percorso: autostrada A-12 con uscita a Lavagna, proseguimento per Ne, Arzeno e Val Graveglia (ritrovo passo Biscia).

Il dislivello è di circa 500 metri; il tempo di camminata 6 ore circa per uno sviluppo di 10 chilometri; difficoltà gita escursionistica “E”. L’Itinerario si sviluppa con partenza dal passo del Biscia, bivio con monte Porcile, fonte Sacrata, passo delle Matite, vetta monte Verruga, vetta del monte Porcile. Ritorno per altra via al passo del Biscia.

L’equipaggiamento necessario è costituito da abbigliamento da escursionismo invernale per possibile ambiente innevato, scarponi e bastoncini, set anti-covid. La colazione è al sacco.

Gita riseservata ai soci in regola col bollino 2020/2021.