Rapallo: “Iren, richieste impossibili, uno sportello e code”

Da Marco Delpino, giornalista, riceviamo e pubblichiamo

In piena pandemia, i responsabili dell’Iren (ovvero l’azienda dell’Acqua del Tigullio) stanno inviando centinaia di lettere agli utenti chiedendo ai clienti la verifica anagrafica. Nulla da eccepire, visto che un aggiornamento delle posizioni diventa necessario e fondamentale per l’invio delle fatturazioni elettroniche.

Il guaio è che si chiede agli utenti di ottemperare alle richieste “entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione”, onde evitare “conseguenze, anche sul piano fiscale”, aggiungendo (nelle lettere inviate) che, “in caso di mancata risposta entro il termine indicato”, l’azienda si troverà costretta “a ricorrere agli strumenti giuridici posti a disposizione del sistema e, se del caso, anche alle vie giudiziali, per l’ottenimento di quanto richiesto”.

A fronte di queste perentorie avvertenze, si contrappone la disorganizzazione degli uffici Iren che, per quanto riguarda le città di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, sono ubicati a Rapallo (in via San Benedetto n. 58, piano strada). L’ufficio di Rapallo, in questi giorni, mette a disposizione un solo sportello operativo con orari di ricevimento limitati alla sola mattinata (sabati esclusi), dalle 8.30 sino alle 12 e (in due soli giorni) sino alle 13.

Inutile aggiungere che, a fronte di centinaia di richieste inviate, si formano, sulla strada adiacente, code interminabili a cui moltissime persone rinunciano dopo aver constatato che, per ogni pratica, i tempi di attesa si aggirano tra i 20 minuti e la mezz’ora, con una media dunque di un massimo di dieci utenti a giornata.

Ci chiediamo: in piena pandemia non dovrebbero essere vietati gli “assembramenti”? E in piena pandemia i responsabili dell’Iren non avevano altro di meglio che inviare, in contemporanea, centinaia di lettere agli utenti senza peraltro adeguare il servizio (almeno a due operatori) o allestendo soluzioni alternative?

In tempo di Covid, ci stiamo purtroppo abituando alle “code” ovunque, per strada, all’aperto, al freddo e (di questi tempi) anche sotto la pioggia. E tutto questo, nel caso di Iren, per “ottemperare” all’adeguamento di una pratica entro (e non oltre) 5 giorni. Pena la… scomunica.