Rapallo: il porto esaminato dalla Commissione regionale

“Questa mattina in Commissione IV – Territorio e Ambiente – abbiamo approfondito l’argomento della messa in sicurezza del porto di Rapallo distrutto dalla mareggiata dell’ottobre 2018. In un clima positivo e propositivo sono stati ascoltati tutti i soggetti interessati dall’intervento che permetterà alla città di riavere uno scalo attrattivo e integrato nel tessuto economico e sociale. Come presidente della Commissione ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla seduta durante la quale sono state fornite risposte chiare ai preminenti quesiti posti. Da parte mia assicuro la massima attenzione per un intervento che, nei prossimi anni, potrà davvero cambiare il volto di Rapallo garantendo un’occasione unica di sviluppo e messa in sicurezza”.