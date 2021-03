Portofino: maltempo, 90.449 euro i danni causati ai privati

I danni provocati ai privati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 e dalla bomba d’acqua esplosa a Portofino, sono stati quantificati dalla Protezione civile in 90.449 euro. Dice il sindaco Matteo Viacava: “I danneggiati sono stati quattro o cinque. Alcuni hanno subito conseguenze gravissime derivanti anche da una bomba d’acqua. E’ il caso di una famiglia portofinese che abita al Fondaco. Spiace per i danni subiti, ma in tempo di pandemia i lavori hanno comunque costituito una boccata di ossigeno per le ditte. Ora tramite la Regione, fortunatamente sono arrivati i contributi”.