Da Claudio De Marchi riceviamo e pubblichiamo

Dopo numerosi solleciti per una perdita di acqua in una tubazione di competenza Iren, a Rapallo in via Ghizolfo 17, sono finalmente intervenuti dopo più di 60 giorni.

Come si vede nella foto questo è il risultato finale di come hanno lasciato il mio muro di confine. Nonostante due raccomandate inviate affinché ripristinassero il muro, nessuno si è degnato di rispondere. Bravi….e noi paghiamo…. paghiamo…..