Lavagna-Framura: ragazza 15enne vuole cambiare cognome

Si ignorano i motivi per cui i genitori di una ragazzina quindicenne, Daniele Callà nato a Lavagna e Erika Belloglio nata a Grenova, attualmente residenti a Framura, abbiano chiesto alla Prefettura della Spezia di cambiare, o se vogliamo semplificare, il cognome della figlia Rachele da Callà-Belloglio in Callà. L’annuncio è stato pubblicato sugli Albi pretori dei Comuni di Lavagna e di Framura. In quest’ultimo si precisa che le informazioni in possesso del Comando dei Carabinieri della Spezia, ritengono valide le motivazioni esposte dai genitori.