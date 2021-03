Lavagna e Sestri: ‘Uovo del Cuore 2021’, ecco i punti di raccolta

Dall’associazione l’Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna anche quest’anno promuove l’iniziativa “L’uovo del Cuore”.

Lo scorso anno, grazie alla generosità di tante persone, sono state acquistate uova pasquali da donare ai vari Enti ed Istituti del nostro territorio e che seguiamo da tempo. La consegna, a causa dell’emergenza Covid, purtroppo non si era potuta effettuare in presenza ma era stata fatta direttamente dai supermercati contattati.

Quest’anno, se non cambieranno le disposizioni governative attualmente in vigore, speriamo invece di poter effettuare la consegna direttamente, forse non potremo ancora abbracciarci ma vedere il sorriso dei bambini per noi è e resterà sempre la più grande ricompensa.

Per aderire all’iniziativa si potranno consegnare le uova, entro Sabato 27 Marzo, nei seguenti punti di raccolta:

LAVAGNA:

Autocarrozzeria Tigullio di Riva Massimo – Via Campodonico, 20

Costa Gustavo di Costa Marco & C. snc – Via Previati, 17

Elettricista Canepa – Via Natale Paggi, 16

Libreria Fieschi – Via Dante, 36

Pescheria Boggiano, P.zza Vittorio Veneto (solo mattina)

SESTRI LEVANTE:

Segreteria Basilica di Nazareth – Piazza Matteotti, 32 (per info sugli orari di consegna telefonare al numero 0185/42761 oppure al 345/1200809).