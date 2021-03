Cogorno: domani Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Cogorno è convocato per venerdì 12 marzo alle ore 18.45 in modalità “da remoto”. Ordine del giorno:

1 Approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

2 Approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

3 Adesione accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dell’area metropolitana per il triennio 2019-2021 e approvazione protocollo operativo di adesione alla S.u.a.m. per svolgimento procedure di gara di appalto.

Si potrà prendere visione della registrazione della seduta resa disponibile sul sito del Comune a Consiglio comunale avvenuto.