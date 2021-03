Chiavari: sabato in Consiglio il depuratore di vallata

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per sabato 13 marzo alle ore 11

Allegato A

1.Comunicazione prelievi fondo di riserva.(d.g.c. n. 40 del 04/03/2021).

2.Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023.ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 5 del 14/01/2021adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

3.Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 19 del02/02/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000relativa alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023n. 2.

4.Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 34del25/02/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 relativa alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 3

5.Rimborso costo standard prestazione estimale agenzia delle entrate. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,comma 1, lett. e) del d. lgs. 267/2000

6.Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo a lavori di somma urgenza per la rimozione di n° 4 esemplari di pinus pinea aseguito di schianto avvenuto in data 31 gennaio 2021

7.Riconoscimento debito fuori bilancio. spese legali derivanti da ricorsi innanzi al giudice di pace di Ciavari avverso atti contravvenzionali elevati dalla polizia municipale.

8.Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2021.

9.Adesione all’“Associazione nazionale Citta’ dell’olio” per gli anni 2021-2023. allegato b1.mozione presentata in data 30/12/2020 prot. 50702/2020 dai consiglieri comunali Levaggi Roberto, Garibaldi Silvia e Daniela Colombo avente ad oggetto:”depuratore di vallata”.

10 “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge 160/2019 comma 837.

Allegato B

