Chiavari: park Assarotti, un appalto da 270.000 euro

Dalla pagina facebook del sindaco di Chiavari Marco di Capua

Cambia volto il parcheggio Assarotti. Le operazioni di gara per l’assegnazione dei lavori di restyling si concluderanno il 19 marzo.

Un appalto da 270 mila euro per riqualificare l’intera zona e ampliare lo spazio grazie all’acquisizione del binario morto da Ferrovie.

Aumenteranno i posti auto e quelli per le moto, oltre ad una nuova viabilità interna; mentre le attuali barriere e la cassa per il pagamento automatico verranno ricollocate in corrispondenza del nuovo gate, sul margine nord-ovest dell’area di parcheggio.

Una volta ultimati gli interventi di sistemazione introdurremmo specifiche tariffe per i residenti.