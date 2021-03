Chiavari: attivato il semaforo a Bacezza

Dall’ufficio stampa di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È attivo, da questa mattina, l’impianto semaforico a chiamata installato dall’amministrazione comunale nel tratto di Aurelia compreso tra il piazzale della chiesa di N. S. dell’Ulivo e l’ingresso del centro di raccolta rifiuti.

«Dopo un lungo iter burocratico che ha visto la cessione da parte di Anas di una porzione di Aurelia, tra il km 483+200 e il km 484+256, e l’ampliamento del centro urbano di Chiavari, abbiamo dato avvio alla procedura necessaria alla regolamentazione della viabilità tra l’uscita del piazzale adiacente al luogo di culto e l’incrocio con la strada che conduce all’ex cava di Bacezza: a gennaio scorso sono stati installati i semafori per disciplinare l’accesso al santuario, per agevolare l’uscita e manovra di mezzi della nettezza urbana e per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale presente in curva» spiegano il sindaco Di Capua e l’assessore alla viabilità Corticelli.

«Con competenza e determinazione abbiamo individuato le strade giuridiche per arrivare a questa soluzione che apparentemente sembra una banalità, ma ha richiesto impegno e capacità amministrativa – conclude il presidente del consiglio Segalerba – Siamo soddisfatti perché l’intervento era davvero atteso dalla cittadinanza, richiesto da molti anni alle precedenti amministrazioni, e mai attuato. Un altro punto del nostro programma realizzato».

Esprime soddisfazione per l’intervento realizzato anche il consigliere Giorgio Canepa, che sin dal 2013 ne richiedeva l’attuazione.