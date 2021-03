Camogli: frana cimitero, nuovi mezzi per monitorare la roccia (3)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Sospesa l’attività con l’ausilio del pontone a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, sono proseguite le altre operazioni previste.

Rafforzate le panne, i pescatori hanno provveduto a stendere le reti rinforzate.

I rocciatori hanno posizionato un clinometro su corpo loculi in basso, eseguito le perforazioni e fatto passare le funi per monitorare la massa presente sul bordo della falesia. Predisposte quindi tutte le azioni per la collocazione degli estensimetri che verrà completata nella giornata di domani.