Camogli: frana cimitero, il mare mosso ferma le ricerche

Le condizioni del mare, come già era stato annunciato ieri, non hanno consentito di intervenire per il recupero dei resti nel cumulo di detriti crollati dall’ala di levante del cimitero di Camogli; la zona è comunque monitorata.

Gli uffici comunali del settore cimiteriale stanno intanto lavorando per sapere quanti loculi hanno terminato le concessioni trentennali per poter ridurre i resti in ossari e rendere disponibili i loculi alle bare rimosse dai loculi demoliti o tra quelle ripescate che abbiamo l’indicazione certa del defunto.

Intanto aumenta la documentazione che indica i sintomi che potevano annunciare il crollo dei loculi crollati lunedì 22 febbraio. Già sabato la fenditura tra i blocchi si sarebbe vistosamente allargata tanto da indurre a transennare la zona; particolari questi al vaglio della Procura.