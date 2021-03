Bonassola: ciclopedonale, 50 mila euro da Regione per concludere i lavori

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Regione Liguria ha stanziato un contributo di 50mila euro che consentirà di concludere entro l’estate i lavori di consolidamento del muraglione a sostegno della pista ciclopedonale “Maremonti” nel territorio del comune di Bonassola, in località La Francesca. Il finanziamento è stato richiesto dal comune di Bonassola dopo gli eventi di maltempo dello scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone al termine del sopralluogo odierno.

“L’amministrazione comunale – ha spiegato Giampedrone – ci ha chiesto di valutare un contributo che consentisse il ripristino immediato. Il rischio era un aggravamento della situazione, dopo che il mare aveva già provocato un dissesto significativo in una zona di grande pregio turistico. Abbiamo quindi assegnato in brevissimo tempo 50mila euro con fondi infrastrutturali per supportare l’amministrazione comunale nella ricostruzione e nel consolidamento del tratto di passeggiata a mare compromesso”.

La mareggiata del 23 e 24 gennaio scorsi ha eroso il terreno posteriore al muro di sostegno, creando un vuoto di oltre 1.500 metri cubi. Sullo stesso terreno trova le sue fondamenta il tratto in galleria artificiale della pista ciclopedonale. Per questo è necessario intervenire immediatamente per bloccare lo scalzamento al di sotto del muro e quindi ricostruire la parte danneggiata e ripristinare il rilevato posteriore.

“Ringrazio Regione Liguria per la conferma del contributo, che ci consente di portare a termine in tempi rapidissimi un intervento di ripristino per noi fondamentale, così da sanare una situazione molto pericolosa”, ha detto il sindaco di Bonassola Giorgio Bernardin.

Il costo totale dell’intervento è di 110mila euro.