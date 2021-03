Bonassola: addio a Sonia Maestro, fondatrice de ‘L’Eco di Levanto’

di Guido Ghersi

Profonda impressione ha destato la morte di Sonia Maestro, vedova Rodolfo, avvenuta la scorsa notte all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia dove si trovava ricoverata da alcuni giorni. La signora era nata a Milano il 14 marzo del 1937, sposata con l’ingegner Emilio Rodolfo, ed entrambi a Milano esercitavano il mestiere di pubblicitari. Sonia, per qualche anno è stata anche iscritta all’Ordine dei Giornalisti. Innamorata della Riviera Ligure di Levante, con il marito già dagli anni ’60 veniva in vacanza a Bonassola, dove si stabilirono una decina di anni dopo.

Dopo l’anno 2000 i coniugi aprirono in Via Garibaldi un Internet buffet che durò fino al 2005 circa e in quel periodo idearono un mensile che ultimamente si chiama L’Eco di Levanto – Mare e Monti” chiamando il giornalista Guido Ghersi a dirigerlo. Sonia lascia nello sconforto i figli Monica, Roberta ed Antonio. I funerali si svolgeranno lunedì 15 marzo, nella chiesa parrocchiale Santa Caterina di Bonassola officiati dal parroco don Giulio Mignani.