Autostrade: “Segnale telefonico in galleria, questione di sicurezza”

Da Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Dopo la notizia dell’intesa raggiunta con la mediazione del Corecom tra i soggetti coinvolti nella diffusione del segnale telefonico nelle gallerie autostradali e ferroviarie liguri, arriva il commento del consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, da tempo impegnato su questo tema e promotore di diverse iniziative consiliari già nella passata legislatura regionale.

“Accolgo positivamente l’intesa a cui si è pervenuti e auspico che finalmente, dopo reiterate richieste, questa sia la volta buona per garantire agli utenti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie della Liguria la copertura di rete telefonica nelle tante gallerie presenti sul nostro territorio”, dichiara Muzio. “Ricordo che già dal 2019 – prosegue – ho personalmente sollecitato il Corecom a farsi promotore di incontri finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo ed ho incontrato il presidente Vinicio Tofi in data 23 gennaio 2020. Chiaramente sarà ora mia premura verificare il pieno rispetto di quanto annunciato nei giorni scorsi. Ribadisco che l’assenza di segnale in numerosi tratti della rete ligure costituisce innanzitutto un problema di protezione civile, perché la copertura telefonica rappresenta un importante strumento di sicurezza per chi viaggia, consentendo comunicazioni tempestive ed immediate in caso di incidenti ed emergenze”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.