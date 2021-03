Rapallo: “Nemmeno la mareggiata del ’18 giustifica una diga di 7 mt” (2)

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Difendi Rapallo, nel ringraziare la Commissione IV Ambiente ed il suo presidente Cianci per l’invito, ribadisce quanto sostenuto in quella sede dal proprio delegato Gaetano Carlevaro: è per noi fondamentale l’aspetto paesaggistico, oltre che ambientale, dato che il Carlo Riva è ospitato all’interno del promontorio di Portofino nella parte estrema verso est che si affaccia sul golfo di Rapallo, promontorio tutelato fin dagli anni ‘20 del secolo scorso come patrimonio pubblico di rara bellezza e , per questo, di sicura attrazione turistica se conservato come la legge di tutela, recepita dalla Repubblica italiana nel 1954, prevede col “divieto di alterare aspetto ed assetto dei luoghi”.

Il dibattito ha reso evidenti le perplessità di molti consiglieri su alcuni punti in particolare, l’assenza di una gara pubblica per l’affidamento dei lavori, ed il tipo di organizzazione nell’approvvigionamento dei pesantissimi materiali necessari alla realizzazione della diga.

Rimane per noi ancora incomprensibile la ragione circa il cambio di ruolo della diga dalla sua originaria funzione esclusiva di protezione di un porto privato in concessione pubblica all’attuale nuovo presidio come protezione civile a tutela dell’abitato. Un precedente secondo noi grave se non avvalorato da riscontri scientifici inoppugnabili: i vari allagamenti causati dalla mareggiata del 2018 non possono bastare a giustificare una diga di 7 (sette) metri di altezza”.