Zoagli: miglior uliveto, partecipazione al concorso

La giunta di Zoagli ha organizzato anche per l’anno 2021 sul territorio comunale il Concorso per il “Miglior Uliveto”, con le modalità previste dal regolamento per la partecipazione trasmesso dal Comune di Leivi. Ha fissato in 600 euro la somma da destinare ai premi per gli olivicoltori partecipanti al Concorso, somma da spendersi tramite buoni acquisto presso un esercizio specializzato del comprensorio. Prevista anche una spesa massima di 200 euro per la stampa di manifesti per pubblicizzare l’iniziativa sul territorio comunale.