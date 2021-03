Volley/ Amis-Admo: le prossime gare di B e C

Dall’ufficio stampa dell’Amis-Admo Volley riceviamo e pubblichiamo

Volley: Campionato serie B e Campionato serie C femminile

Serie B

Sabato pomeriggio l’Admo Volley farà visita allo Zephyr Trading La Spezia (inizio gara ore 17.00 con diretta streaming sulla pagina Facebook del Valdimagra Volley). Dopo la sconfitta al quinto set subita a Genova i ragazzi proveranno a rifarsi contro lo Zephyr cercando di ripetere la gara dell’andata che li aveva visti vittoriosi per 3-1. I padroni di casa si affideranno ai loro giocatori principali come l’opposto Gori, lo schiacciatore Facchini e l’esperto centrale Nannini. Gara molto delicata da affrontare con la massima determinazione per tenera testa ad un avversario molto combattivo reduce da ben 3 vittorie consecutive. Mister Simone Cremisio avrà a disposizione tutti i suoi atleti con Michele Colombini in grande ripresa. Proprio Michele sarà l’ex di turno di questa partita.

Le parole di Simone Podestà: “Il campionato che stiamo disputando si è subito preannunciato colmo di incognite e complicanze, per via della singolare circostanza pandemica, in grado di cambiare le carte in tavola senza preavviso… per nostra fortuna fino ad ora non siamo stati ostacolati direttamente, non avendo accusato alcun caso di positività.

Potendo dunque contare sull’intera rosa, escluso il periodo segnato dall’infortunio di Michele, a mio parere siamo stati bravi nell’affrontare le gare in maniera corale e decisa, evidenziando la “fame” di esperienza in questa categoria che molti di noi serbano. Al momento la classifica ci vede in testa ma come ho già detto è una situazione imprevedibile … L’unica certezza è che bisogna dare il massimo nel prossimo scontro in casa dello Zephyr nella speranza di consolidare la nostra insperata posizione in classifica e di continuare la lunga serie di risultati utili.”

Serie C

Per le ragazze dell’Admo Volley è di nuovo derby, dopo la vittoria casalinga per 3/0 contro la Tigullio Volley Project saranno impegnate mercoledì nella gara infrasettimanale sul difficile campo del Casarza (ore 21.00). L’obiettivo è quello di trovare un ritmo costante di gioco anche in trasferta cercando di replicare la buona prestazione di domenica.

Le parole di Chiara Rossi: “Le giovani stanno crescendo grazie al duro lavoro iniziato in palestra a settembre. Giorno dopo giorno sono evidenti i loro miglioramenti ed i progressi sia dal punto di vista tecnico che tattico. Siamo soltanto all’inizio ma la voglia di fare bene è molta, nonostante la trasferta di mercoledì sia delicata, proveremo ad esprimere il nostro miglior gioco.”