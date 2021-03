‘Santa’: atti amministrativi, varata la gestione digitale

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Margherita Ligure prosegue il proprio percorso di

digitalizzazione. Con l’inizio del mese di marzo è stata infatti attivata la gestione digitale degli atti amministrativi e di segreteria; un processo che

avviene attraverso la nuova piattaforma sicr@web per atti

dirigenziali, deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale,

ordinanze sindacali e dirigenziali.

Sul sito istituzionale dell’ente, www.comunesml.it, si trovano

pertanto due sezioni di “albo online” e di “amministrazione

trasparente”: una, contenente gli atti fino al 28 febbraio 2021, e

l’altra, popolata in maniera automatica da questi nuovi gestionali, a

far data dal 1° marzo 2021.

Le sezioni in questione di “albo online” e “amministrazione

trasparente”, una volta completato il processo di pubblicazione degli

atti precedenti e completata la migrazione di alcuni contenuti nelle

nuove sezioni, saranno accessibili solamente nella nuova modalità.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «Santa Margherita Ligure si è

fatta trovare pronta al momento del passaggio al digitale previsto per

legge. Un ringraziamento va all’ufficio informatico dell’ente per il

lavoro svolto e a tutti i dipendenti per l’impegno con cui stanno

affrontando questo cambiamento. Si tratta di un salto di qualità per

l’efficienza del sistema amministrativo e per i servizi ai cittadini».